夏天悶熱潮濕易流汗，導致濕疹反覆發作，讓人不堪其擾。對此，營養師蔡宗真就分享4招改善濕疹，包括飲食控制、保持乾爽、加強保濕及避開過敏原。除此，她還建議可透過補充6營養素來穩定皮膚狀態，分別是魚油、維生素D、E、鋅、益生菌及植化素。其中，她提到，腸道是人體最大免疫器官，益生菌不僅能調節免疫，也有助預防皮膚發炎。

蔡宗真在臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」撰文表示，造成濕疹的原因繁多，包括遺傳體質、免疫失衡、接觸到過敏原或刺激物，以及氣候因素都有可能。她建議想要改善濕疹，生活中可從4方面來著手。首先是飲食控制，要避免食用刺激性食物，如咖啡因、高油重鹹、辛辣食物或酒精等，並多攝取天然蔬果。

其次是保持乾爽，蔡宗真提到，汗水會使濕疹惡化，因此可隨身攜帶面紙，以擦乾汗水減少患部刺激；再來是加強保濕，她解釋，由於濕疹會導致皮膚的角質細胞失水，使肌膚增厚、乾糙及起屑，建議洗澡後或睡前可塗抹乳液，幫助角質細胞回復健康。最後是避開過敏原或刺激物質，如香水、化妝品、清潔劑等，盡量選擇溫和、天然的產品，才能降低皮膚刺激。

除此，蔡宗真也分享，可透過補充6營養素來調節生理機能、穩定皮膚狀態，以降低濕疹復發機率。分別是魚油，有助降低發炎因子濃度；維生素D，可提升保護力，幫助免疫調節；維生素E，緩解濕疹搔癢及其它皮膚不適；鋅，皮膚代謝中不可或缺的營養素；植化素，強大抗氧化力，是降低發炎及抗組織胺的好幫手；益生菌，有助降低發炎反應及免疫調節。

蔡宗真補充，腸道是人體最大免疫器官，益生菌能調整體質、改善過敏，長期食用對於預防皮膚發炎、過敏也有幫助。補充植化素方面，如深綠色蔬菜、水果、綠茶等食物都是不錯的來源，可多多攝取。