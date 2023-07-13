有些女生非常獨立，且能力極強，總是喜歡靠自己扛起所有責任，絕不依賴男人，《小鐵星座》運勢專欄分享獨立自主且能力超強的前4名星座女，依序是處女女、摩羯女、天蠍女、水瓶女，其中第1名的處女女理性冷靜，遇到事情能臨危不亂，且很好強，會透過不斷努力來證明自己。

▍第4名：水瓶女

獨立自主的水瓶女一向我行我素，她們很有想法，習慣獨自解決問題，也從不在意旁人的眼光與看法。在她們看來，保持自我才能正確地審視自己，平等對待他人。她們自我意識非常強烈，所以不會藉他人之手解決問題。

▍第3名：天蠍女

外表高冷的天蠍女喜歡爭強好勝，寧可靠自己賺錢，也不會選擇依賴男人。當遇到問題時會選擇獨自扛起，絕不逃避喊苦。對天蠍女來說，對方的照顧對她們來說是一種看不起，她們也會向所有人證明自己不懦弱，是能獨立自主，自立自強的女性。

▍第2名：摩羯女

摩羯女非常獨立，她們不喜歡麻煩別人，總是獨自解決所有問題。相較於依賴別人，她們更喜歡被人依賴；有著強烈責任感的她們，認為無論任何事都應該自己承擔，沒必要去尋求幫助，也讓她們歷練出強大的實力。

▍第1名：處女女

理性冷靜的處女女，遇到事情能夠臨危不亂，客觀冷靜地指揮大局；她們有著極強的自尊心，同時也很好強，認為女性應該獨立自主，而不是靠男人，所以只要自己能做到的事情，絕不會麻煩他人，也會透過不斷努力，來證明靠自己依舊能站穩腳跟。