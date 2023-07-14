需要注意的是，公測版系統可能較不穩定，也無法保證與其他軟體的相容性，具有一定風險。如果擔心遇到當機或App閃退等問題，可以考慮等到秋季釋出正式版再更新。

iOS 17帶來多項新功能和重大升級，例如透過「聯絡人海報」功能，可以自訂自己在他人裝置上的電話、FaceTime、訊息和AirDrop展示的樣貌。當通話中收到插播電話時，較晚打來的電話將於螢幕上方的「動態島」顯示為一項新活動，可以選擇接聽或拒接。

iOS 17的「訊息」App可以使用搜尋過濾條件來篩選，精準找到想要尋找的訊息，並可查看音訊訊息的逐字稿。在全新加號按鈕設有「平安通報」功能，當用戶平安抵達目的地時，會自動向朋友發送通知。

iOS 17加入「待機模式」，充電時將iPhone轉為橫向放置，可享受新的全螢幕體驗，即便與裝置相隔一段距離仍能一覽資訊，用戶可以選擇要在螢幕上顯示的時鐘、照片和小工具。

iOS 17也新增NameDrop功能，只要將自己的iPhone靠近他人的iPhone或Apple Watch，即可交換包含名字和照片的「聯絡人海報」等聯絡資訊，也可以選擇當下想要分享的特定電話號碼或電子郵件地址。如果只想要收到某人的聯絡人資訊，而不想分享自己的，只要點按「僅限接收」即可。