位於宜蘭火車站旁的宜蘭行口，前身是台鐵舊倉庫，但進駐行口11年的「舊書櫃」14日將熄燈，業者有意向縣府申請續約，卻遭打回票，嘆說「連標的機會都沒有，只好結束營業」，縣府強調依法行政，並未在契約期限屆滿3個月前收到續約申請。

前身是台鐵舊倉庫的宜蘭行口，經縣府向台鐵租用後，由縣府維護管理、改善，為活化行口委外經營，進駐的「舊書櫃」二手書店被譽為是文化地標、文青景點，也兼營咖啡店，以及舉辦講座等活動，藏書達2萬餘冊。

「舊書櫃」在臉書貼文指出，想續約不能補件，如果要等開標案，書店還必須先清空，他們不能銜接標案時間，連標的機會都沒有，只能結束營業。業者也說，他們在7月12日收到縣府公文，14日就必須停止營業，只希望可以延後、銜接上標案的時間，讓他們有參與行口承租案的機會。

民進黨宜蘭縣議員陳俊宇表示，「舊書櫃」是宜蘭縣重要的文化及觀光景點，也是宜蘭青年創業的重要指標，政府先前已經用粗糙的手法趕走紅磚屋，現在又用粗暴的手法抹煞舊書櫃多年來打造的優質文化空間，「宜蘭縣政府的行為根本就是文化殺手。」

縣府工商旅遊處表示，此案縣府在2018年6月由勞工處主政，與舊書櫃簽約，期限2年，該契約執行中移交工旅處，並於2020年經舊書櫃依雙方契約，於契約期限屆滿前3個月提出續約申請。

工旅處表示，2020年縣府同意後續約2年，並不計新冠疫情影響延長契約期間，合計4年，契約續約今年7月14日屆滿，縣府於契約期限屆滿3個月前並未收到舊書櫃提出申請續約；縣府後續會公平公正公開辦理招標，歡迎所有包括「舊書櫃」在內的有意願參與者投標。