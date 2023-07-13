9名中國礦工今年3月在中非共和國遇害另有兩人受傷

大約兩星期前，傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）成員在中非營救，並撤離一群採金礦工。而分析家認為，瓦格納在6月震驚全球的俄羅斯兵變後，正設法重建形象。

據《南華早報》（South China Morning Post）13日報導，瓦格納上周在 Telegram社群平台上張貼了聲明和照片，顯示行動和本月稍早在中非共和國班巴里（Bambari）附近中方經營的礦場有關。

今年3月時，由於不明槍手行兇，9名中國礦工在班巴里北方的金礦場遇害，另有兩人受傷。而瓦格納在聲明中說，7月1日它接獲情報顯示，這次攻擊是由地方激進分子策畫，而中方使館隨即和他們連絡求援。第二天瓦格納就出兵，搜救想要藏身附近森林的礦工。聲明說，兩天後，他們便將礦工撤到首都班吉（Bangui）。

而Telegram上張貼的照片顯示，它們顯然是在營救行動後拍的，只見約有12名中國礦工站在幾名蒙面的瓦格納成員身旁。但據克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，就在幾天前，也就是6月29日，俄羅斯總統普丁才邀請35名瓦格納指揮官到克宮，其中包括了6月23日發動兵變的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。

目前還不清楚，這次克宮會議是否討論了瓦格納在非洲的行動。不過，1名克宮發言人稍早說，這是會議是否討論瓦格納集團的未來。

🇷🇺 🇨🇳 🇨🇫 China y Wagner Group ahora colaboran en África:



Los militantes del Grupo Wagner realizaron anoche una misión para evacuar y buscar a ciudadanos chinos que fueron atacados por grupos terroristas, estaban trabajando en una mina cerca del pueblo de Dimbi en la República… pic.twitter.com/AdD1gtXGJ4 — Camarada Fibrik (@Fibrik_Oficial) July 6, 2023

雖然中方駐班吉使館並未就證實相關行動加以回應，但3名解放軍消息人士告訴《南華早報》，「對中國政府和國企來說，向當地私人保安部隊求援，以保護中國公民和海外資產是很常見的事。」