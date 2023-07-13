花蓮瑞穗溫泉公園設有2個泡腳池供民眾體驗「黃金之湯」。（羅亦晽攝）

花蓮瑞穗溫泉公園設有2個泡腳池供民眾體驗「黃金之湯」，同時還新設流水造景，營造日式氛圍。（羅亦晽攝）

花蓮瑞穗鄉公所在溫泉公園後方鑿井引水，解決先前水源不穩及水溫不足等問題。（羅亦晽攝）

花蓮縣瑞穗溫泉以「黃金之湯」聞名，是全台唯一的碳酸鹽泉，鄉公所曾打造「溫泉公園」，引進鄰近業者溫泉水源供遊客泡腳遊憩，供水卻因泉質關係較不穩定，因此，鄉公所與花東縱谷國家風景區管理處合作斥資近1800萬元，在公園後方鑿井引水並整建環境設施，今正式啟用，將成地方觀光新亮點。

縱管處長郭振陵指出，花東縱谷花蓮地區的兩大溫泉區為瑞穗溫泉及安通溫泉，其中瑞穗溫泉質為碳酸鹽泉，富含鐵質，不僅水面常浮現「溫泉花」結晶，湧出地面和空氣接觸後會氧化成黃色，有「黃金之湯」美譽，水溫約攝氏42度左右。

瑞穗鄉公所觀光農業課長簡芳蓉說，公所2015年透過計畫在花62縣道打造溫泉公園並設置2個泡腳池，當時礙於經費無法鑿井，便協調鄰近溫泉業者引入水源供遊客泡腳，但因管線有一定長度，冬天水溫會下降，且泉質容易結晶，不僅供水不穩，更時常造成業者的抽水馬達損壞，送修時公園就得暫停開放。

瑞穗鄉公所為解決水溫及水源問題，2年多前與縱管處合作整建公園，由公所申請水權及鑽井，斥資500萬元在公園後方鑿一口約240米深的溫泉井；縱管處則利用逾1200萬元整建園內設施，包括興建公共廁所、植栽景觀、活動簷廊等，同時還新設流水造景，營造日式氛圍，並在今天啟用，郭振陵、瑞穗鄉長吳萬德、縣議員林玉芬及多位民意代表也一同前往體驗嶄新的泡腳池。

郭振陵說，目前公園應該是免費開放，管養權則交由鄉公所處理；簡芳蓉則說，公所未來希望能將園區交給社區進行基本管養工作，已有社區發展協會表達意願，日後的營運時間與形式會和地方、業者討論滾動調整，盼能成為地方新亮點。