桃捷公司在官網公布沿線車站商業點位，讓廠商挑選最適合自己的賺錢空間。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃捷公司近期常接獲詢問車站空間招租來電，也有業者已搶先進駐，桃捷也重新規畫出一些空間可供商業賣店使用。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

疫後國門重啟、景氣復甦，桃園機場捷運線各車站商業空間成搶手黃金店面，不少文武百業紛紛打聽租賃情形，以便搶先機進駐。桃捷公司於官網公布沿線車站商業點位，讓廠商挑選最適合自己的賺錢空間，以便隆重開幕，重振疫後經濟。

桃捷表示，業者可進入桃園大眾捷運公司官方網站「招商公告」中的「捷運販賣店暨商業空間租用申請公告」，即可詳知所有商業空間所在車站及租賃細節。有意承租的業者動作要快，黃金點位營業，先選先贏。

桃捷公司近期常接獲詢問車站空間招租來電，也有業者已搶先進駐，桃捷公司也重新規畫出一些空間可供商業賣店使用，加上即將要營運的A22老街溪站在內，桃園機場捷運線全線車站皆有商業空間店面可供業者挑選。

目前許多知名店家已搶先進駐，包括視障按摩養生工坊、全家及萊爾富2家便利商店、復興空廚、十二籃手作巿集、炸雞大獅、飛買家、瘋殼子、COCO飲料店，另柴神漢堡餐車、長春藤牙醫診所、TOKUYO督洋生技、瓜瓜好食購等也將陸續進駐。

桃捷說明，除了「捷運販賣店暨商業空間」招商，這次也特別推出「捷運商業發展策略聯盟」新計畫，公開徵求策略夥伴參與，結合公私部門資源，並以捷運系統為場域，鼓勵策略聯盟加入，共創多贏局面，盼藉多元招商模式，滿足不同商業需求。