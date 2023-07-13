曾子益、蘇晏霈海邊拍戲曝曬一整天兩樣情。（民視提供）

賴慧如為曾子益剃髮象徵改過。（民視提供）

賴慧如為曾子益剃髮象徵改過。（民視提供）

曾子益在民視8點檔《市井豪門》中，因參選議員賄選被揭穿，當選無效還被老婆逐出豪門，相當落魄，最後到海邊尋短被蘇晏霈發現，救回一命。兩人當天頂著氣溫39度到白沙灣海邊拍攝重頭戲，曾子益搽了好幾層防曬，最後快收工才發現頭皮無法防曬，仍曬傷脫皮；而熱愛大自然的蘇晏霈則說泡在海水很舒服，完全享受在工作裡。

在海邊曝曬一整天，曾子益表示這場戲最難就是要讓自己控制好不能被海浪沖走，所以身體很緊繃好像一直在做運動，加上情緒要崩潰，所以專注在角色的情緒裡一度很困難，尤其太陽很大，身體泡在水裡來回被海浪沖，夾帶的沙子讓他一度眼睛睜不開，收工去沖澡才發現全身都佈滿沙子。本來以為安全下莊的他，發現頭皮曬傷，一沖水就非常痛，他說沒想到頭皮也是很脆弱的，外出還是要戴帽子。

蘇晏霈則說自己是太陽的女兒，完全不怕曬，加上許久沒去游泳的她，一碰到水就開心到不想休息，她說很開心這一次到海邊終於不是寒流來襲，完全享受久違無法戲水的曬太陽時光，一直到拍攝結束還捨不得離開。

除此之外，為了展現曾子益改過自新的決心，他劇中的媽媽賴慧如也為他操刀剃髮，他說現在這樣的髮型很清爽，很開心編劇跟他心有靈犀。賴慧如表示，劇中角色佩娟是專業的美髮師，但這是她第一次要幫別人剃頭髮，所以很緊張，一拿起剃刀，手就不自覺發抖，幸好過程沒有什麼台詞，可以讓她專心完成拍攝，還好最後有專業的設計師來接手，不然她美髮師的職業就要被拆台了。

曾子益說，《市井豪門》的造型是他留最久的長髮，看到腳本心境會有所轉換，就想到可以來剃髮，沒想到拿到劇本發現真的有安排在劇情橋段裡，讓他又驚又喜。他說很習慣短髮平頭的樣子，只是比較挑戰的是角色耍壞太久，忘記好人怎麼演了，所以接下來的挑戰是掌握演出「不無聊且又真誠的好人」。