112年全國運動會進入倒數100天！承辦今年全運會賽事的台南市長黃偉哲表示，市府團隊歷時2年籌備，為了讓各縣市頂尖選手安心在賽場上同場較勁，向體育署爭取1.7億元整修整建經費，14處競賽場館全面升級，10月歡迎各縣市菁英運動員與觀賽民眾前來台南，感受精彩賽事與台南熱情。

全運會進入倒數100天，台南市長黃偉哲歡迎大家來台南欣賞比賽、遊台南。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

黃偉哲表示，全運會是全國最高等級的運動賽會，市府於2021年爭取1.7億元經費促成14處競賽場館全面升級，另，亞太國際棒球訓練中心的少棒球場於2019年落成、內野練習場於2021年落成，今年4月成棒副球場及室內投打練習場也順利完工並取得使照。該中心投打練習場為全國最大室內練習場，無柱空間可讓選手進行完整內野場地練習，市府也以最高標準檢視，在6月陸續辦理3場測試賽後，將作為全國運動會棒球賽事的主場地。

此外，亞太棒球訓練中心的成棒主球場工程預計2024年完工後，將成為全國最完整最全面的複合式棒球訓練場地，提供7種棒球訓賽需求。

黃偉哲表示，滑輪溜冰一直是台南的優勢運動種類，新建位於永康區的「永大滑輪溜冰場」，是全國首座戶外200公尺拋物線賽道溜冰場，今年3月竣工後，多次安排選手試滑，接受教練及選手建議持續優化場地，希望給選手優質比賽及訓練環境，提升台南溜冰風氣。

為迎接全運會，賽會主場地「台南市立田徑場」也進行了優化工程，包含PU跑道重舖及周邊附屬設施整建，並取得中華民國田徑協會認證，符合國家級400公尺標準田徑場規範，提供全運會選手更優質安全的比賽場地。

體育局長陳良乾表示，全運會同時也是培育無數亞奧運選手的搖籃，「今年台南、明年巴黎」，台南市已做好充分準備，期許台南的選手全力爭取優異表現，把獎牌留在家鄉，也希望透過主辦全運會賽事，激發全國更多民眾踴躍參與體育活動，並享受運動帶來無限樂趣。

體育局表示，全運會將於10月21日開幕，屆時也邀請全國民眾一起來台南享受美食、遊古蹟，欣賞精彩賽事。