在泰版《流星花園》飾演「花澤類」Ren的泰國新人演員Dew將開啟個人首次的亞洲巡迴粉絲見面會，台北站將於下月登場，是繼「泰國F4」今年2月合體舉辦見面會後，相隔半年再度來台，活動內容也是和經紀公司討論再三後才做出決定，福利更是誠意十足，不光可以和他「1對1合照」，還有機會獲得親筆簽名海報，Dew打包票，一定不會讓到場的粉絲失望。

《流星花園》每次翻拍都吸引大眾關注，尤其是在選角方面更是備受矚目，而這次泰國版F4的選角廣受好評，一播出便在亞洲掀起追劇熱潮，4位主角人氣大漲，Dew如今在IG的粉絲追蹤數超過731萬，加上最近主演的新劇《Home School》開播，有趣的劇情設定引發了諸多關注和討論，而Dew這次依舊在劇中完美展現他的演技，人氣持續上升中。

Dew本名為吉拉瓦蘇提瓦尼沙克（Jirawat Sutivanichsak），是泰國GMMTV旗下的模特加演員，2000年出生，是一名中泰混血兒，擁有190公分的挺拔身高和帥氣樣貌，目前就讀於泰國名校詩納卡寧威洛大學互動與多媒體設計科系。《流星花園》是他的戲劇出道作，就以細膩的情感和演技將帶有憂鬱氣息、溫潤如玉的貴公子花澤類演繹得入木三分，更引得無數觀眾為他對「杉菜」Gorya的深情守候著迷不已。

「DEW 1st Solo Fanmeet In Taipei」票價和福利圖。（摘自iMe TW臉書）

「DEW 1st Solo Fanmeet In Taipei」將於8月13日晚間18點在Zepp New Taipei舉行，票價分為VIP8888／6800／5200／4800，將在下周二（18日）晚間19點18分於拓元售票系統開賣，更多詳情請洽iMe TW官方臉書專頁查詢。