環保署為將使用者意見更切實的反應在公廁管理上，特辦理「全民一指拿好禮，公廁品質沒問題」民眾參與公廁評鑑抽獎活動，只要拿起您的手機，掃描張貼在各列管公廁的活動指定QR Code，留下對於公廁的評等與意見，除了讓公廁管理單位管理更完善外，還就有機會把豐富的好禮帶回家。

環保署表示，過去公廁評鑑由各縣市環保局執行，近年在各界努力下，如廁環境舒適度大幅提升，國人對於生活中常會使用到的公廁品質也日漸重視，因此，為了讓公廁分級制度更貼近民眾期待，也讓管理單位在維護公廁時，可以掌握使用者的需求，開放民眾參與評鑑是未來勢在必行的方針；本次結合抽獎活動，邀請民眾共同監督我國公廁品質。

民眾可在7月15日至9月15日活動期間，前往各地列管公廁如廁時，掃描活動指定QR Code前往評鑑頁面，完成評鑑後留下個人聯絡資訊，即可獲得抽獎機會；如現場未張貼活動QR Code，民眾亦可至手機應用程式商店，下載環保署開發之「環境即時通App」，透過公廁搜尋功能找到目前所在的位置後進行評鑑，透過多元的參與管道，邀請全民共同響應打造優質公廁的願景。

環保署強調，除了硬體的更新與維護，民眾正確的使用習慣也是影響公廁品質的一大關鍵；如廁後將衛生紙丟馬桶，減少個人衛生的疑慮，或是運用廁間內提供的清潔工具，主動將不慎弄髒的部分清理乾淨，都是降低清潔人員維護負荷的貼心舉動，高品質的公廁決不只是管理單位及清潔人員的責任，而是全國人民共同維護的成果。

環保署表示，這次活動預定於10月進行抽獎，獎品豐富，包含旅遊券、住宿券、餐券等，總獎品金額高達新臺幣37萬元，歡迎民眾偕同家人、朋友，在外踏青旅遊時，體驗各地方用心維護的公廁，共同推廣優質的公廁環境。