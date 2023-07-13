因應歐洲能源成本高漲，加速推展海外布局，德化工大廠巴斯夫宣布，廣東湛江一體化基地的聚乙烯（PE）裝置已開工興建；這座年產50萬噸聚乙烯的新裝置將滿足大陸市場快速成長的需求，預計2025年投產。

巴斯夫資深副總裁、負責亞太區石油化學品的梅貝瑞（Bir Darbar Mehta）表示，大陸對聚乙烯需求快速成長，並將超過其他地區。動土儀式象徵巴斯夫將透過湛江一體化基地在該領域佈布局，進入大陸聚乙烯市場，服務消費品、包裝、建築和運輸等產業的客戶。

巴斯夫石油化學品業務部在全球以石油化學品為基礎的價值鏈起點，透過六個一體化基地和幾個主要的生產基地貼近客戶，並分布在全球最大的化學品市場；產品組合包括裂解產品、工業氣體、丙烯酸、高分子吸水體、苯乙烯泡綿、烯烴氧化物、乙二醇、醇類、溶劑和增塑劑。2022年巴斯夫石油化學品業務部銷售約106億歐元。

巴斯夫指出，聚乙烯是以乙烯為原料生產的一種輕質、多功能熱塑性聚合物，廣泛應用於眾多下游領域，大到重型儲槽、管道，小到軟包裝、薄膜。湛江一體化基地充分實現上游原料的整合，在策略上與客戶緊密相連，能夠為其提供高品質和可靠的聚乙烯產品。該產品適用於多種耐久性應用，包括管材、特種薄膜以及家用和工業用化學品容器的吹塑成型件，尤其是針對華南市場。