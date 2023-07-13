香港明報報導，恒生指數成分股中，75檔上漲，4檔下跌，1檔持平。藥明生物漲8.8％，半日收報40.8港幣，是漲幅最大的成分股。信義玻璃跌1.16％，半日收報11.94港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，29檔漲，1檔下跌。漲幅最大的是京東健康，半日收報55.85港幣，漲8.66％。跌幅最大的是小鵬，半日收報58.65港幣，跌1.59％。

被稱為「周杰倫概念股」的巨星傳奇13日上市，定價4.25港幣，半日收報5.44港幣，上漲28％。