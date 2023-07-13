行政院今日拍板「性別平等教育法」修正草案，明定軍警校院及少年矯正學校納入性平法適用範圍，也規範校長與教職員工違反性與性別有關專業倫理的後續處理。教育部次長林騰蛟舉例，如外界俗稱的「師生戀」即可能符合上述要件，未來可直接由性平會判定是否終身解聘；政委羅秉成補充，此部分會訂子法說明範圍，符合態樣才會啟動校園性平事件調查。

教育部指出，原性平法僅定義性侵害、性騷擾、性霸凌等用詞，本次修法明確定義「校園性別事件」包含性侵害、性騷擾、性霸凌，並增訂納入「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」。

增訂理由是考量校長、教師、職員、工友於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會時，具權力不對等情形，與學生在與性或性別有關人際互動上，不得與學生發展有違專業倫理的行為，參照現行「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」規後將相關行為納性平法規範，並列相關人員任用的消極資格。

林騰蛟上午出席行政院會後記者會時說明，校長或教職員工違反與性或性別有關的專業倫理行為，該定義為校長和教職員在執行教學指導、訓練、評鑑管理、輔導學生或提供學生工作機會時，在性與性別有關的人際互動上發展違反專業能力的關係，比如外界俗稱的「師生戀」。

林騰蛟表示，上述類型現已納入校園防治準則內，給予規範和處理，這次提高位階入性平法規範，待性平法修正通過，將同步調整教師法或施行細則相關規定，未來嚴重違反教師專業倫理者，未來可直接由性平會判定是否終身解聘，程序上是先由性平會調查，再由教評會處理。

羅秉成補充，並非只要發生「師生戀」，就會落到嚴重違反教師專業倫理的範圍內，因為必須要一定條件才會構成，這部分將會制定子法，訂定「性與性別有關的專業倫理」是什麼，當違反到專業倫理的態樣，才會啟動校園性平事件相關的調查和處理。

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