全國高級中等學校教育產業工會解析，今年分科測驗地理科部分時事入題，融入SDGs的概念，且作圖題比例提高，著重基本功，長文題不多，作答較具知識性，整份難易度中等，頂標、前標預估比去年提高。

全中教表示，今年地理科試題難易適中，具鑑別度，例如43-45屏東市勝利星村題組題具產業基本概念，繪圖要以TM二度基本概念操作，又以中地理論繪製商品圈和商閾的示意圖。

全中教指出，第38-39題國內的六福村狒狒逃脫時事入題，結合空間資訊和地圖要素概念作答；水資源和能源議題也入題，融入SDGS的概念。

全中教說，今年地理科圖表試題占40％，比重高，繪圖題數相較往年提高。考生需統整各冊的能力、知識背景被著重。和去年試題相比，更著重統整，但中規中距。

全國教師會則說，今年地理科試題基本題多，整體分數預估將提升，惟選修占比提高，有利於社會組考生。

全教會指出，今年地理科出了許多時事題，例如第5題：2023紐西蘭大雨、第6題：比爾蓋茲投資台灣能源、第19-20題：台灣百年大旱、第28-29題：鴻海投資電動車、第38-39題：狒狒脫逃事件入題。

全教會說，今年地理科合題型配分為38分，除了單選題外，也包括填充、問答、繪圖、擷取資訊，例如第44-46題，運用利用已知座標繪製相對位置、商閾及商品圈變化、海岸變遷區域繪製。第37、42題運用題幹找出佐證文字。

全教會指出，今年地理科出了許多探究與實作題型，如第40-42題題幹中提供中國四川少數民族的傳統生態知識，從文章中歸納出研究主題。第46-47題利用養蚵養殖區範圍的改變，擷取資料並推論原因。

全教會表示，第30題學生恐不懂「融雪」和「冰河冰」融化差異，不容易辦別出正確答案，是一個爭議題。此外，以中國為案例試題較往年增加，加深加廣選修占比提升，例如35-39題取材自空間資訊科技、第6題、19-20題、25題取材自社會環境議題、探究與實作共5題。