新竹1名7歲女童小君老是鼻塞打噴嚏，白天都張口呼吸，晚上睡覺還會打呼，家長焦急帶著小君到醫院求診，經醫師安排內視鏡和X光詳細檢查後，確診為小兒睡眠呼吸中止症，小君進一步接受雙側扁桃腺與腺樣體切除手術後，終於能自然呼吸，鼻塞和打呼也明顯改善。

醫師呂存敏說明，小君的兩側腺樣體與扁桃腺肥大，幾乎已經完全阻塞呼吸通道，導致打呼和呼吸中止等症狀。（新竹馬偕提供／王惠慧新竹傳真）

新竹馬偕兒童醫院耳鼻喉科醫師呂存敏說，初次為小君檢查時，發現鼻腔後方的腺樣體與扁桃腺肥大，幾乎已完全阻塞呼吸通道，導致孩子白天因鼻塞而仰賴嘴巴呼吸，而晚上睡覺時常處於缺氧狀態，造成打鼾，也影響日間的學習表現及情緒，所幸透過扁桃腺與腺樣體切除術已完全治癒，3個月後回診時，爸媽表示，小君終於能一夜好眠、 白天專注力和學習品質皆已提升。

呂存敏指出，睡眠會幫助人體組織修復與腦部認知記憶，「睡好睡滿」對兒童身體的成長與腦部的發展非常重要。當兒童因呼吸中止而導致血氧下降，大腦會將身體喚醒以重新呼吸避免缺氧，形成反覆喚醒身體的惡性循環，除影響睡眠品質，也會造成孩子的認知記憶變差、生長激素分泌減少等。

此外，張口呼吸的情形常伴隨打呼，若長期張嘴呼吸， 會影響臉型發育，導致上下排牙齒的骨頭生長變形，牙弓變小，上排牙齒擁擠變成暴牙，下巴則容易往後縮，使喉嚨的呼吸空間更加狹小。另，張口呼吸會讓口水減少，易滋生細菌、導致蛀牙。

呂存敏提醒，兒童睡眠打呼，應至耳鼻喉科就醫，確認是否有無上呼吸道阻塞，父母親可觀察小孩睡覺時，是否有張嘴呼吸、呼吸變慢、甚至中止數秒，再重新大喘一口氣呼吸等現象， 若經檢查後確實有上呼吸道阻塞，經醫師評估把握治療關鍵期，避免不可逆的遺憾。