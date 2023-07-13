守護長者牙口健康！屏東縣長周春米透露，去年屏東長者假牙補助有超過1300位長輩受益，今年上半年的執行率已達9成，縣府下半年再加碼補助1,000萬元，預計能再增加500位名額。周春米也貼心附上申請資格，呼籲有需要的長輩踴躍申請。

周春米今（13）日在臉書指出，長輩長期缺牙會讓進食困難，影響營養攝取，甚至增加罹患慢性疾病的風險，讓長輩擁有一口好牙，是守護健康的根本之道。

「去年屏東長者假牙補助超過1300位長輩受益」，周春米進一步提到，大家反應相當熱烈，今年上半年的執行率已達9成，因此縣府下半年再加碼補助1,000萬元，預計能再增加500位名額。

周春米提醒，65歲以上長輩連續設籍屏東滿三年，上下顎全口活動假牙最高補助三萬元，單上顎、單下顎全口活動假牙分別最高補助一萬五千元，歡迎有需要的長輩踴躍申請，「裝上假牙，綻放笑容，吃得健康！」