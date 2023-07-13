前蘇澳鎮長李坤山，有感竹中家族對蘇澳鎮的貢獻，特別在竹中汽水工廠舊址，也就是現今冷泉公園大眾池畔，豎立「冷泉先驅者紀念碑」。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

竹中信子（右2）昔日拜訪蘇澳鎮長李明哲（右1）。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「灣生」的日本知名女作竹中信子，出生於台灣、成長於宜蘭縣蘇澳鎮，亦為「冷泉之父」竹中信景的孫女，6月9日因病逝世，享耆壽94歲，一雙兒女預計明日帶著母親的遺願探訪故居，再次入住竹中家族在蘇澳的舊址，也就是現今金華旅社進行追思，並拜訪蘇澳鎮長李明哲，延續竹中信子與蘇澳的永久情誼。

竹中信子1930年出生於台灣，曾就讀蘭陽女中，15歲時因日本戰敗被遣送日本，無緣畢業於蘭女，故繼續在福岡縣完成學業，成為一名知名作家。她將台灣視為第二故鄉，致力推廣冷泉，亦投入台日文史研究，不僅在日本研究撰寫「殖民地台灣的日本女性生活史」，留下百筆珍貴訪談資料，其著作也曾在台灣出版。

其祖父竹中信景為「仙台號」運送指揮官，也是蘇澳冷泉開發者及「那姆內」彈珠汽水工廠創辦人，被譽為「冷泉之父」。竹中信子2004年獲頒蘇澳榮譽鎮民，捐贈一系列珍貴家族舊照，現存於鎮公所鎮史室、冷泉公園裡的冷泉故事迴廊，完整呈現當時樣貌，讓後人得以一窺日據時期的實景。

公所特別製作「竹中信子紀念冊」，內容集結竹中家舊照、竹中女士昔日來訪舊照、陳年剪報及蘇澳冷泉公園實景，包含故事迴廊、冷泉池水、紀念碑等，站立式紀念冊一式20頁，讓竹中家族永久留存。而竹中信子的長女中村景子、次子中村真樹、孫子東藍水、外甥西村幸子預計明日來台，帶著她的遺願回到蘇澳鎮。

鎮長李明哲表示，日據時期冷泉的發現與研究，為蘇澳發展觀光的起源，獨特珍貴的冷泉水資源，是鎮民引以為傲的共同記憶，值得全台灣、甚至是全世界遊客造訪；遂他們此次探訪，將一同參與蘇澳鎮冷泉觀光盛事，體驗狂歡潑水節跟冷泉音樂晚會。