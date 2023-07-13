台語天后陳盈潔，被控訴教唆偽造本票向友人借款，最高法院依教唆犯偽造有價證券罪判處3年2個月徒刑，須入監服刑，人生起起落落的她，先前因為中風差點無法開口唱歌，也因為健康亮起紅燈，近年幾乎沒有演出機會。

陳盈潔出道40多年，唱紅《海海人生》、《破浪人生》等經典歌曲，不過2019年卻爆出中風，當時睡醒時發現口齒含糊不清，甚至無法開口唱歌，由於早就接下演出，仍舊硬著頭皮登台，還好當時主持人賀一航不僅幫她向觀眾解釋，更頂替登台演出，讓她當下相當感激，直接邀約賀一航能再次合作，不過不到半年，賀一航就罹患大腸癌病逝，讓陳盈潔心中留下遺憾。

陳盈潔事後就醫治療，經過診斷發現出是脖子後方血管堵塞導致中風，還好即早發現並無大礙，醫生除了替她施打幹細胞，也再三叮嚀得好好休養及復健，這讓陳盈潔改掉熬夜習慣，希望早日調養好身體再演出，不過許多活動單位得知她近年身體狀況不佳，擔憂因此影響演出內容，鮮少對她提出工作邀約，導致近年演出機會幾乎歸零。