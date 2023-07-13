本次複合式手術室啟用儀式由基隆市長謝國樑（左四）、議長童子瑋（右三）、衛生局長張賢政（左三）等人共同揭牌。（徐佑昇攝）

基隆長庚「複合式手術室」啟用，謝國樑：緊密合作提升醫療品質。（徐佑昇攝）

基隆長庚醫13日上午舉行「複合式手術室」（Hybrid OR）啟用揭牌典禮，並邀請基隆市長謝國樑、議長童子瑋及衛生局長張賢政一同參與。謝國樑表示，基隆長庚一直是基隆和東北角地區市民的健康重鎮，複合式手術室的啟用，將讓病人獲得更好的照顧，市府也會繼續支持。童子瑋表示，他近期才剛在長庚動了小手術，對於院方的管理系統很滿意，也感謝長庚願意投資升級設備，讓市民有更好的醫療品質。

基隆市長謝國樑致詞表示，本次手術室的啟用將是未來基隆和東北角市民健康的一大福音，未來市府也會持續與長庚配合，提升醫療品質。（徐佑昇攝）

謝國樑於啟用典禮致詞時表示，本次複合式手術室啟用，對於需要開刀的病人是一大福音，像他自己也會做一些預防性的小手術就很需要，而基隆長庚正是基隆和東北角地區市民健康的最後一道防線。未來市府也希望透過衛生局長張賢政與醫院合作，在基隆的醫療、長照、日照上「有感」提升服務品質，帶給基隆市民更健康的生活。

基隆市議會議長童子瑋表示，近期他才在長庚執行完手術，對於院方的服務與管理品質相當滿意，未來也會與市府和長庚密切合作，讓市民更健康。（徐佑昇攝）

童子瑋表示，他自己前陣子就在長庚醫院進行「達文西手術」，相當滿意服務品質。本次長庚增設的複合式手術室，代表長庚醫院願意投資高金額的設備到基隆地區，讓基隆地區的醫療品質有顯著提升。

童笑說，自己人生第一次住院與開刀都在長庚，相當佩服長庚的醫療管理系統，院方能隨時掌握病患身體、用藥及飲食等狀況。未來希望議會、市政府和長庚都能有緊密的合作，結合相關醫療資源，讓民眾有更多的選擇，相信長庚醫院能繼續扮演好領頭羊的角色。

長庚表示，複合式手術室啟用可解決過去於手術過程中要完成術中檢查的病患，須先在手術室內進行傳統手術，再將麻醉中的病患轉送至血管攝影室或反覆以人工移動C型手臂X光機來照相，如此恐增加病患在麻醉中移動、傷口感染等風險，也增加了手術時間及醫護人員的工作量。

而透過複合式手術室的「多軸式血管攝影系統」結合了兩者的優點，讓病患可「同時」及「同地」完成手術。其人體工學的「靈活機械C臂系統」，可提供8軸靈活的移動，對於需要使用即時X光影像的外科手術，諸如神經外科、胸腔及心血管外科、骨科、整形外科，均可在手術中提供即時清晰的2D平面影像及3D立體影像，並藉由類電腦斷層引導與雷射定位的輔助下，能進行更精準及微創化體內病灶切片介入處置，完成一站式的「麻醉、定位、手術」流程，建構成一個更精確、安全的手術執行環境。