中興莊是彰化縣現今唯一保存最完整的眷村。（孫英哲攝）

位於彰化市中山國小旁的中興莊，昔日是安置以「大刀隊」抗日聞名的高芳先將軍「青島保安旅」軍眷村，荒廢10多年後，彰化縣政府規畫分期修復，陸續作為青創基地及文化園區，近日舉辦「時間軸－中興莊藝術介入空間計畫」展覽，帶領外界走進中興莊的時光記憶，感受大刀隊眷村的歷史人文風情。

這次展覽是國立彰化師範大學投入15萬元的大學社會責任實踐計畫經費，由該校美術系教授陳一凡帶領團隊進行藝術介入空間計畫，以「時間軸」為主題，展覽6件作品，展期自即日起至12月底止，創作品以中興莊為場域，依據空間所保留的記憶線索，進行藝術介入，探索及體驗中興莊的歷史風情。

展出的6件作品為「回溯中興莊」、「時牆」、「地心說」、「窺探中興窗」、「再繪中興莊」、「Hide ＆ Seek」，其中「再繪中興莊」是彰師大美術系學生以中山國小學生所繪製的在地圖像為主軸，將繪本內容轉化為視覺元素，裝置於中興莊與中山國小兩地比鄰的牆面上，道出中興莊與中山國小過往生活點滴與人文歷史。

中興莊是國防部選定全國13處眷村文化保存區之一，也是彰化縣現今唯一保存最完整的眷村。彰化縣長王惠美指出，中興莊今年初以「青創據點」重現，已有青年藝術家進駐，這次縣府與彰師大合作展出讓大家可以一探中興莊獨有的歷史風情，讓民眾在觀賞時猶如搭乘時光機回到眷村年代。

彰師大校長陳明飛表示，多年前曾來過中興莊，現在看起來的感覺與當時完全不同，相信未來一定會更加亮眼。

策展人陳一凡說，中興莊是很特別的眷村，沒有一戶是一樣的，從建築可以看到中興莊的過去、現在、甚至想像到它的未來，所以這次以中興莊獨特的建築風格，規畫這次展覽的主題－時間軸，期望來觀展的民眾看到有趣的空間，也能讀到它的歷史。