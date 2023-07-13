23歲男子高庭榮與廖女交往，獲知女友與45歲潘姓前男友藕斷絲連，2男今年3月21日在廖女住處「談判」，但一言不和持刀相互砍殺，年輕力壯的高最後將潘砍得渾身是傷，送醫重傷不治，士檢13日依殺人罪起訴高，廖女不起訴，全案將轉入國民法官法庭審理。

起訴指出，25歲廖女與23歲高男交往，但與潘男仍有聯繫，2男後來發現彼此存在，案發當天約在廖女北市安康路的住處談判，雙方最後拿刀互砍，潘因手部、頸部身中多刀大量出血，送醫搶救9天後仍宣告不治。

高男在潘送醫後與廖女串供，指潘因吵架失控，拿刀自殘，但檢警相驗時發現左撇子的潘，左手臂有多處刀傷，「左手砍左手」並不合理，偵訊後廖女才坦承2男在她家談判、互砍。

士林地檢查出高男因詐欺案被通緝，被大安分局查獲移送北檢，隨即指揮警方在他交保時逮人，經訊問後高才坦承行凶，被士院裁定羈押。

士檢13日偵結，認定高因感情糾葛與死者衝突，持刀互相攻擊導致死者重傷不治，依殺人罪起訴，廖女先稱自殘後也坦白所見過程，無積極事證證實她為共犯，不起訴。

士林地院指出，國民法官法今年正式上路，此殺人案符合國民法庭審理條件，後續將會由國民法庭進行審理。