新北私幼疑似餵藥案中幼兒園園長、老師9人獲不起訴，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室要求民進黨總統參選人賴清德24小時內道歉。民進黨立院黨團今反批，侯友宜不要忘記自己是新北市府的父母官，該行政調查、保護孩童健康的作為，都是父母官的責任。

民進黨團書記長莊瑞雄今於黨團記者會上表示，整起事件落幕後，外界形容是烏龍，當初民進黨團也說「我們還真期待是烏龍」，對小朋友、家長來說，都是虛驚一場。

莊瑞雄說，不要忘記不起訴處分書中，有提到「本署收案後對家長的不安與忐忑感同身受」，相信事情剛爆發時，各界不分政黨，確實內心憂慮、忐忑不安，負責任的地方政府第一時間本就該積極展開行政調查、釐清真相，確保學童安全，近一步安撫恐慌家長，這是政府的責任。

莊瑞雄表示，國民黨不要以為不起訴處分好像是撿到槍，不要忘記真正執政的是侯友宜，若當初新北市府積極負起行政調查責任，早日釐清案情，也不會把幼教機構講得很狠毒，並廢止設立許可。他說，當初侯友宜也認為幼教這麼可惡，如今還真以為撿到槍？

民進黨團副幹事長江永昌說，沒有達到刑事起訴的門檻或要件就是不起訴，這不能用烏不烏龍形容，倒是新北市行政調查後做出的行政處分，這要先面對、回應社會大眾，這才是最重要的。

至於侯友宜要求賴清德道歉，莊瑞雄反批，侯不要忘記自己是新北市府的父母官；主管機關本來就要負起責任，該有行政調查、該有作為保護孩童健康，都是父母官的責任。他強調，侯要指責別人之前，應該先想想自己，是以新北市大家長的身份在講話，還是以總統參選人的身份在講話？要先講清楚。