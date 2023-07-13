聯合國今天警告，非裔婦女在整個美洲因「系統性種族主義」而在衛健方面受到不當對待，導致分娩時死亡率高，相關問題美國尤其嚴重。

巴默（Siannie Palmer）是哥斯大黎加的產科醫生，她與聯合國人口基金（UNFPA）一同在當地的拉帕馬（La Palma）一間診所工作，每月主要工作是訪視一些若巴默等人不來就得不到醫衛服務的原住民婦女，診療孕、產婦和新生兒緊急情況等。

巴默說：「我在婦產科工作時，只要看到非裔女性就會擔心。我很清楚若非身體狀況已極糟，她們是不會走入診所的。雖然衛生專家覺得時間都一樣，但就是有非裔病患會告訴我，她們候診的時間都比別人長。」

這類歧視從言語到肢體均有，包括拒絕提供優質護理、未經同意的強制醫療程序、拒開止痛藥和侵犯隱私等。根深蒂固的歧視助長醫病間的不信任，最終病患吃虧。

法新社報導，根據聯合國人口基金（UNFPA）一份措辭嚴厲的對美洲9國研究報告顯示，無論是從絕對值還是與當地非裔以外或非原住民婦女相比，非裔婦女的孕、產婦死亡率「高得驚人」。

此項研究使用來自巴西、哥倫比亞、哥斯大黎加、古巴、巴拿馬、蘇利南、千里達及托巴哥共和國、美國和烏拉圭的數據。

報告也指出「結構性種族主義和性別歧視，在孕、產婦健康差異裡顯而易見，在不同收入水平、國家和地區間皆然」。

這個問題在美國尤為明顯，非裔女性在分娩時或分娩後6週內死亡，是白人女性的3倍。

在南美的蘇利南，非裔婦女在分娩過程死亡的機率是白人婦女的2.5倍，巴西和哥倫比亞則是1.6倍。

美洲地區非裔孕產婦的高死亡率，常被歸咎於「個人未能及時尋求治療、不良生活方式或遺傳體質等因素」然而聯合國人口基金斷然駁斥這類錯誤觀念，直言問題在於整個美洲「醫衛領域的系統性與長年積累的種族主義危害」。

聯合國人口基金常務董事卡內姆（Natalia Kanem）說：「種族主義的災難仍困擾著美洲的非裔女性，其中許多人是奴役受害者的後代。」

她接著說：「分娩過程中，非裔婦人和女孩遇到不當診治與對待極為常見，她們的需求未被重視，家庭也因產婦臨盆時不必要的死亡而被毀。」（實習編譯：李書瑜/核稿：陳亦偉）1120713