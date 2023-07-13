台北地檢署

檢調偵辦營建署弊案，查出立委鄭天財辦公室執行長的力大生技負責人張騰龍，涉入雲林太陽能光電、市區道路整修工程等標案，協助業者行賄營建署組長張之明，並招待他到KTV並找傳播妹陪唱，檢調昨天搜索力大公司，發現約600萬元不明現金，懷疑是賄款，由於張騰龍等人對600萬元交代不清，檢方訊後聲押禁見。

檢調懷疑，張騰龍為掩人耳目，選擇在他名下的力大生技公司交付賄款。因此檢調昨搜索張騰龍位於立法院辦公室、力大公司及住處，除查扣現金約600萬元，以及1支勞力士名錶及1把獵槍。

至於涉案的營建署組長張之明，已婚卻與黃姓女密友過從甚密，疑似利用黃女前往力大生技公司向張騰龍收取賄款，過程全被檢調偵監掌握；檢調昨天以證人身分訊問黃女，據了解，黃女證稱有受張之託，到力大公司取物，但不知是賄款，檢調訊後請回。

檢調昨天搜索張騰龍的立院辦公室，因適逢立法院休會期間，因此立委鄭天財不在辦公室，檢調順利執行搜索。