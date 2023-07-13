比利時佛拉芒區就業及職訓總署VDAB總署長Wim Adriaens及服務司長Arne Theylaert，今參訪勞動部勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地，瞭解創客基地政策目標及協助就業和創業的育成模式。除認識創客基地，也跟服裝技術課程「高階立裁版型設計師工作營」老師及創客們交流互動，認識創客背景和職涯目標。

「高階立裁版型設計師工作營」針對服裝科系應屆畢業生及待業青年開設，邀請服裝品牌夏姿前打版主管，擁有30年產業經驗的導師簡飛勇教授高級訂製服製作技法，目標引導想成為服裝設計師的年輕人銜接產業技術，增加求職競爭力。獲得基地「2022原創服裝大賞」及紐西蘭「2023國際新銳設計師大獎」的梁宗琳也曾於2021年參加此課程培訓。

簡飛勇指出，此課程對夢想創品牌的創客來說，可提升製作技術，同時提高服裝質感及價格，工作營共有12名學員，有來自服裝科系在校生、畢業生、在職者和品牌創業者。目前任職於成衣產業的楊姓學員說，參加這次課程希望提升自己將想法轉變成商品的能力，短期內提高身為樣品師的專業度，長期則希望成立一條龍模式的服裝品牌。

桃竹苗分署長林淑媛表示，創客基地今年在暑假期間推出一系列產業課程，邀請業界資歷超過30年的專家組成導師群，協助對服裝產業有夢想的新鮮人及待業青年探索方向、精進技能、順利就業創業。創客基地營運至今邁入7周年，整合人才、產業、諮詢顧問、通路、媒體，提供不同階段人才分級服務，是新形態的人才育成平台。

林淑媛說，這次比利時就業及職訓總署等外賓來台灣參加「迎接淨零行動-全球產業與勞動趨勢」國際論壇，基地「2023原創服裝大賞」也響應全球淨零排放趨勢，特別邀請服裝創客們以環境永續為主題設計新款服裝系列，將於9月辦理服裝秀發表，提供微創品牌新品發表舞台。這次與比利時就業及職訓總署的國際交流，分享衣啟飛翔創客基地人才育成經驗，及與在地產業連結，提供相對應服務內容等，外賓也分享比利時經驗，雙方互動熱絡。

衣啟飛翔創客基地以服裝為主題，提供空間設備、產業技術課程、講座、專家諮詢、市場推廣等服務，是免費進修學習，輔導就業、創業的資源整合平台。創客基地服務沒有資格及條件限制，歡迎對服裝有夢想的人才多使用創客基地資源，詳細資訊可至「衣啟飛翔創客基地」臉書專頁查詢，或致電(03)533-5055洽詢。