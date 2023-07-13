2022年推出便當自動販賣機的「好食購」驚傳老闆陳彥羽在發薪日留遺書人間蒸發，積欠40多名員工薪資及資遺費，總公司所在地轄區分局獲員工報案後啟動緊急協尋，台中市勞工局坦言已有9名員工申請勞資協商，目前已積極協助員工增取應有的權益。

陳彥羽2022年看準疫情商機，在台中市成立「好食購」公司推出「好食GO智販機」，標榜可以販售熱騰騰的便當美食，從訂餐、取餐到結帳，全程零接觸，只要一支手機就能搞定，並找來知名廚師網紅詹姆士及藝人王宇婕代言，大舉展開連鎖加盟。

據悉今年7月10日原本為員工領取6月薪資日，陳彥羽在當天宣布要結束營業，並針對40多名員工發出非自願離職書，且表明隔日會發6月薪資及資讉費，未料隔日他並未上班，且在辦公室留了一封遺書，於是向警方報案。

警方發現陳11日仍有與家人連繫，目前也啟動緊急協尋；台中市勞工局證實該公司有42名員工，目前有9名員工申請勞資協商，但重點還是要找到老闆，如陳彥羽一直失聯會找公司幹部協助，如一直無人解決，將啟動墊償工資，一定會積極協助員工爭取應有的權益。