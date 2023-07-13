西湖鄉龍壽橋跨越西湖溪，是鄉內重要聯絡要道，但因橋寬狹窄，無法會車。（謝明俊攝）

橫跨西湖溪的西湖鄉苗35線龍壽橋啟用超過50年，向來是西湖鄉四湖、三湖等村落聯外的重要通路橋梁，因路幅狹小無法會車，地方人士殷殷期盼拓寬改建20年，13日終於盼到工程動工，苗栗縣長鍾東錦等到場主持動工，期望經由交通改善後，能加強民宿等觀光資源建置，讓西湖鄉的農村觀光事業更加繁榮。

西湖鄉龍壽橋是連接苗119線、苗栗35線及苗33線支線的重要橋梁，50年前興建時，來往車輛交通流量並不如現在大，因此，當年規畫龍壽橋的橋寬只有4.65公尺，無法提供2部汽車會車，加上龍壽橋長達560公尺，每當橋梁兩端有車輛要交會通過時，往往需等候相當時間，非常不便。

西湖鄉龍壽橋折除改建工程，13日動工。（謝明俊攝）

西湖鄉龍壽橋折除改建工程，13日上午由縣長鍾東錦等主持動工典禮。（謝明俊攝）

地方人士從20年前就屢提拆除擴建龍壽橋的要求，在縣長鍾東錦、立委陳超明等人的努力配合下，13日終於迎來動工。根據規畫原有老橋將全部拆除，興建雙車道路面，並有人行專用道的新橋梁，總經費為1億8千餘萬元，為了不影響當地居民在施工期間的通行便利，承包廠商會在舊橋旁搭建一條鋼鐵便橋，供民眾車輛來往。

西湖鄉龍壽橋折除改建工程，13日上午由縣長鍾東錦等主持動工典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣政府並爭取西湖溪路堤共構工程第4期，將沿西湖溪岸由龍壽橋頭一直到銅鑼鄉竹森村竹森大橋，形成一個完成路網，並與銅鑼科學園區合作，提供銅科排流大管鋪設等工程，目前公路總局已核撥前期規畫費及環評費用8百多萬元，未來工程完成，更可提供西湖鄉連接國道1號的快捷通道，讓更多遊客能接近西湖鄉。

苗栗縣長鍾東錦13日參加龍壽橋改建動工典禮時就表示，西湖鄉的文旦柚品質好，全國聞名，但因受限於部分服用三高藥物人士無法食用西湖文旦柚，為了彌補下降的文旦柚消費族群，他期望西湖柚農能建置民宿、露營場等設施，提高西湖文旦柚農場觀光資源，才能吸引更多的觀光人潮，讓大家更能看見西湖鄉的美。