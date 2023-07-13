高中地理老師們直說，今年度分科測驗第38到39題考出了之前的熱門新聞「狒狒事件」，看到題目時，忍不住會心一笑。（李侑珊攝）

112學年度分科測驗今日舉行第2天考試，地理科考題出現不少具有代表性的時事題，高中老師直說，特別是在第38到39題考出了之前的熱門新聞「狒狒事件」，看到題目時，忍不住會心一笑。

麗山高中地理老師廖偉國表示，今年整體難易度跟去年大致相同，出題上則是延續近2年趨勢，不過今年(112年)圖表題占30％，比起去年(111年)的42％較往年少。跨冊題型往年都是命題常態，今年跨冊概念則較往年少，但單一概念較往年深入。

廖偉國也說，整份考題在地理的主要概念都能兼顧，如地形作用力、氣候類型判釋、中地理論與人口議題都有出現，傳統題型也特別多，讓考生在準備考試上「沒有投機取巧的機會」，每個章節都必須有所準備。另外，試題當中也沒有具疑義的試題，值得讚許。

而在特色題型上，中山女高地理老師林姿吟指出，今年時事題很有代表性，其中包含第5題以今年年初紐西蘭夏季出現洪患為例；第38題到第39題則是考出了之前的熱門新聞「狒狒事件」，看到題目時，忍不住會心一笑，而學生必須清楚地理解公民科學和公眾參與式地理資訊系統內涵，才能正確地作答。

林姿吟提到，出題同樣呼應108課綱強化原住民內涵，將原住民生活智慧與空間社會性納入題目中，如11、12題由蘭嶼的雅美族原住民的文學家作品作為命題素材，以了解雅美族的生活特色並帶入地方感的概念，「這樣的命題是很高明的命題設計。」此外，第35題到第37題考原住民的傳統領域，並利用GIS概念作為命題內容。第40題到第42題則以四川少數民族傳統生活智慧，讓學生了解人與大地是可以和諧相處。

南湖高中地理老師林靜怡則說，今年地理科考試尤其照片解析度高，且照片內容與題目的相關性高，獲得解題老師們的肯定。