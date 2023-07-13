張鈞甯瘦成了紙片人。（華映提供）

張鈞甯、阮經天領銜主演懸疑犯罪電影《查無此心》由《目擊者》、《緝魂》監製唐在揚與氣質女神張鈞甯共同監製，《用九柑仔店》金鐘獎最佳導演曾英庭執導，集結項婕如、游安順、陳為民、薛仕凌及泰國女星Sajee Apiwong共同演出，去年入圍金馬5項大獎後，今年更在台北電影獎獲得12項大獎提名，也接連獲得多個國際影展邀請。張鈞甯在片中扮演幹練的女刑警，為了讓角色更有說服力，不但練開槍、擒拿，還在包包中放了手槍和手銬，讓媽媽都嚇一大跳。

張鈞甯表示自己在思考未來時，也想到可以多參與幕後工作，她與監製唐在揚在前作《緝魂》合作愉快，剛好他手上正有一個和曾英庭導演合作的案子，也想邀請張鈞甯演出，「聽到這個邀請，我非常開心，因為我看過導演之前的作品，覺得很喜歡，如果有機會可以合作，我想那一定會是一段很奇妙的旅程。」剛好作品是從一個女性經歷傷痛的過程，張鈞甯看來是一部很有力量的作品，想多參與一些，監製唐在揚欣然同意和她一起合作監製這部作品，「我一有問題就一直問唐大哥，但監製很容易陷入矛盾的心情中，有時候會忘了自己是監製要守住預算的立場，一直想加預算，會被他唸說想得不夠清楚。」

張鈞甯為扮演生無可戀的女警，不但瘦成了紙片人，同時還做很多動作和身體訓練，她說：「因為不知道會拍到什麼程度，除了練持槍，還有練上手銬，甚至練了擒拿，我覺得這些練起來很不錯，可以保護自己。」為了讓自己習慣警察的動作，張鈞甯隨身會帶著手銬或道具槍，「要和槍做好朋友，我會每天都把槍放在包包裡或是家裡，拉近和槍的距離。」並透露有時在家練習舉槍時，連媽媽都被她嚇到，忍不住驚呼：「妳的包包裡怎麼會是手槍和手銬啊！女明星的包包怎麼會放這些啊！好恐怖。」但張鈞甯開心說：「我自己也覺得滿好笑的，但這把槍摸久了，習慣了，覺得自己拿起槍來還蠻帥的啊！」

《查無此心》故事描述總是無法在家中睡覺的女警吳潔（張鈞甯飾）只能窩在自己一台車頂有洞的破車中休息。她計劃調離現場辦案的工作，想換個環境生活，但跨年夜出現了無名女屍的殘忍命案，在長官（陳為民飾）要求下，她必需和菜鳥女警（項婕如飾）合作查案，她逐漸發現女屍似乎和一個非法外勞仲介（阮經天飾）有關聯，但他們越接近真相，也陷入越大的危機之中，將於9月8日全台正式上映。