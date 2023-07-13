69歲台語歌壇大姐大陳盈潔，過去唱紅《風飛沙》、《海海人生》等曲，因涉教唆犯偽造有價證券罪，將入獄3年2月徒刑。陳盈潔過去情路坎坷，曾替前男友扛下千萬債務，對方卻拍拍屁股落跑，所幸低潮時邂逅丈夫李春賀，愛情長跑10年結婚，未料稍早李春賀受訪時，證實兩人早在20年前離婚。

根據《三立新聞網》報導，李春賀認20年前聽從律師的建議，跟陳盈潔辦妥離婚手續，但兩人至今仍是好友。

陳盈潔曾在節目提起與舊愛潘健的感情債始末，她23歲時不顧家人反對，堅持與當時有未婚妻的潘健交往，當時被愛沖昏頭的她，無怨無悔的養男友及其全家，連潘健對外簽的本票都簽上她的名，想不到投資的公司欠了一屁股債，潘健逃到國外，把千萬債物全部留給陳盈潔，母親還差點因此輕生。

陳盈潔曾感謝李春賀及時出現在她的生命裡。（圖／中時資料照）

陳盈潔後來唱紅《風飛沙》，靠熱銷百萬的專輯賺了不少錢，但前前後後花了7年才償還債務，對於這個過往，陳盈潔事隔多年已釋懷。當時人生低潮期間，陳盈潔認識現任丈夫李春賀，兩人愛情長跑10年，於1996年步入禮堂，陳盈潔曾讚賞老公是個樸實、腳踏實地又愛家的男人，李春賀也感性地誇獎老婆儘管不會做菜，但很用心做家事，還會幫婆婆洗澡、梳頭，最感動的是，陳盈潔為了他戒除10幾年的博弈嗜好。

兩人結婚時膝下無子，李春賀雖然有一點小遺憾，但看到老婆曾小產，堅持不讓陳盈潔再受苦，「我寧可不要小孩，只要她健康，一切隨緣就好。」一番肺腑之言相當動容，如今卻爆出離婚消息，令人不勝唏噓。

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