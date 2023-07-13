動保員追入暗黑涵洞把公雞擒獲。（新北市動保處提供）

新北市新店區寶橋福壽宮日前舉辦祭拜科儀活動，神明雞受炮竹驚嚇躲入抽水站排水溝內，廟方工作人員追逐半日徒勞無功，只好通報新北市動保處協助，動保員最終將雞趕入黑暗水泥涵洞內，才順利擒獲，事後已將雞轉送友善農場安養。

廟方表示，本月祈安禮斗法會，作為神明雞的大白公雞因鳴放爆竹時受驚嚇，跳下祭壇逃到宮廟外跳下排水溝，一夥人搬來樓梯爬下去捕捉，公雞又飛又跳竄逃，大家在水溝中涉水追逐老半天，最後眼睜睜看牠消失在水溝黑暗涵洞深處，信眾建議通報動保處派人協助救援。

動保員孰悉禽鳥慣性和專業救援技巧，攜帶捕捉網、青蛙裝、繩梯、安全索等裝備到場，將公雞驅趕到涵洞深處，公雞無處可逃，不久便被擒獲。事後動保處已將公雞轉送友善農場安養。

動保處表示，台灣傳統科儀法會中開光、壓煞、除穢儀式，常取用雞或鴨血與神明訂定契約增強效力。如今時代的進步，愛護動物生命觀念意識抬頭，活禽扮演祭典儀式角色，已有法師及宮廟採換紙紮、糯米模型配合朱墨等替代。呼籲社會大眾祭神拜祖採用上述方式可維護動物福祉，又兼顧對神明和祖先表達慈悲愛物最高敬意。

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