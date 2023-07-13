62歲費翔近年把演藝重心轉往大陸，近日推出神話史詩電影《封神第一部》，在片中飾演紂王，費翔日前則開心現身電影首映會，不過他似乎是太開心了，直接牽手、摟腰女星袁泉和新人娜然，兩女星雖然沒有露出異樣，但費翔舉動仍引發網友熱議。

費翔在電影《封神第一部》飾演紂王，女星袁泉飾演姜王后，妲己則由26歲混血美女新人娜然演出，高顏值組合相當吸睛。費翔和眾演員10日現身北京發布會，高帥的費翔頂著絡腮鬍，黑色西裝帥氣亮相，一現身就相當搶眼，而袁泉、娜然則分別穿一黑一白禮服，站在費翔身邊。

許久沒推出新作品的費翔似乎是太開心了，主動拉袁泉、娜然的手，之後又摟腰，費翔還被拍到，在後台和袁泉聊天時，他手卻一直握著袁泉的手不放，直到助理把她拉走，費翔的手才放開，兩女星的表情雖然沒有露出異樣，袁泉還露出微笑，但費翔行為已在網上掀起討論。

大陸網友掀起兩派論戰，有網友認為，費翔牽手、摟腰的行為缺乏分寸，應該要尊重女演員，但也有人替費翔緩頰，指他作風洋派、熱情，動作無須特別放大檢視，認為僅有幾張照片和片段，無法完整詮釋事件全貌。