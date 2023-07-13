美國7日宣布援烏被全球123多個國家禁止使用的集束彈。對此，世界上集束彈最大受害者之一的寮國罕見發文，譴責並要求美國不要向烏克蘭提供集束彈，以免平民在衝突中遭受重大傷害。

美軍集束彈曾在越戰及戰後造成數萬人傷亡，目前越南、寮國和柬埔寨仍會不時發現未爆炸的集束彈。殺傷力強大的集束彈，是將多個較小、形似網球或拳頭的炸彈，集合成一枚空用彈，從飛機上投下，或作為火箭從榴彈炮、火炮和火箭發射器發射。與地雷一樣，集束彈的未爆彈（啞彈）往往在衝突結束數十年後，仍對平民構成致命的威脅，因此在國際上備受詬病。

寮國外交部10日在網上發布一份罕見聲明，寮國政府呼籲有關國家或行為者停止使用、轉讓或生產此類彈藥，以免世界上再有平民成為此類武器的受害者。聲明指出，作為世上最大的集束彈受害者和《集束彈藥公約》締約國，寮國對有關國家宣布向衝突方提供集束彈和衝突一方可能使用集束彈，表示深切關注。

另外，柬埔寨政府9日也在社交平台表示，如果在烏國境內使用集束彈，這將是烏克蘭人民多年來或未來長達100年面臨的最大危機，呼籲作為供應者的美國和作為接受者的烏克蘭不要在衝突中使用集束彈。

實際上，早在1964年至1973年越戰時期，美國向寮國進行了58萬次的轟炸，更在寮國大量使用集束彈，投擲的炸彈數量超過了二戰期間的總和。據《掃雷諮詢團》數據顯示，美軍對寮國投放了200萬噸集束彈。

當時，美國在寮國總共投下超過2.7億枚子彈，其中約30％未爆炸，約8000萬枚小炸彈散落、隱埋在寮國的17個省份，包括首都萬象。約有25％寮國國土遺留未爆彈，其中東北部與越南接壤的川壙省是重災區。自越戰結束以來，寮國有5萬多人在越戰遺留未爆彈爆炸事故中傷亡。

1996年開始，寮國政府組建部門專門清理未爆彈，對美軍遺留的炸彈進行調查、探測和銷毀，這項高風險工作常引發傷亡事故。美國雖然向寮國提供投擲炸彈的位置信息，但危險的清理工作基本都由寮國人和國際組織完成 。寮國未爆彈清理部隊表示，工作人員在探測和銷毀炸彈時，並沒有防護裝備，「害怕是害怕的，但小時候常看村民遭遇爆炸意外，我想幫助他們過上更安全的生活。」

在未爆彈事故中，有24％的意外是在清理炸彈時發生的。由於寮國山區地形複雜，且受到人力、資金等限制，這樣的炸彈清理工作預計還要100年才能完成。

曾在熱點地區作戰、後作為清理未爆彈的志工告訴媒體，「在30年的排雷努力後，美國集束彈在戰後爆炸，導致的死傷人數從每年數百人減少到每年23至25人，但寮國的國土下，仍沈睡著成百上千萬枚美國「蝴蝶炸彈」（集束彈），隨時會發生爆炸。」