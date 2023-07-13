警方昨晚在嘉義縣朴子市逮捕60歲的李姓老婦，依竊盜罪嫌送辦。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市新營區日前出現一名婦人，鎖定獨自在家中的長輩，先假意攀談借錢，再伺機竊取財物後離去，被害者家屬在臉書社團「我是新營人」po文提醒民眾多防範，警方獲悉後循線逮人，昨晚在嘉義縣朴子市逮捕60歲的李姓老婦，依竊盜罪嫌送辦。

臉書社團「我是新營人」有民眾po文，指出本月10日一名婦人全身包的密不透風，直接闖入屋內，跟他阿公要100元，而見阿公不給，婦人就直接伸手摸阿公口袋，還開抽屜有網友在貼文下方留言，「好扯喔！」、「根本是公然搶劫」；還有網友說，曾看到疑似同一位婦人在鹽水牛墟偷錢。

新營分局主動聯繫當事人完成報案，經調閱相關監視器畫面，12日派員到李姓婦人住處將人帶回調查，初步發現李婦10日在新營區以同樣手法共行竊3件，得手3400元，警詢後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

警方呼籲，家中若有老人或小孩在家時，務必做好門禁管制，如發現有陌生人入侵，及時報案請求警察協助。