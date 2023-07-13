一行10人登山隊伍利用10天攀登南三段行程，52歲洪姓領隊昨在馬路巴拉讓山三叉營地疑高山症發作，不僅脫水，還伴隨上吐下瀉、全身無力、頭暈等狀況，隊友擔心其症狀持續惡化，通報求援，經直升機上午吊掛下山送醫救治，已無大礙。

一行10人登山隊伍攀登南三段行程，本月7日從南投郡大林道入山，預計同月16日從花蓮瑞穗林道出來，未料洪姓領隊昨卻在馬路巴拉讓山三叉營地疑高山症發作，從晚上到今天持續脫水，有上吐下瀉、全身無力、頭暈等情形，由於狀況遲未緩解，僅能緩慢行走，隊友趕緊通報求援。

花蓮縣消防局今天上午8點許接獲南投縣消防局轉報，立即派遣轄區大隊預做救援準備，並考量高山症需緊急下降高度，避免傷情惡化，故向消防署申請空勤總隊支援吊掛，直升機在上午9時許起飛，抵達事故座標現場順利發現洪男，順利將人吊掛下山，由救護車送往花蓮慈濟醫院治療，已無大礙。

南三段與馬博橫斷、奇萊東稜、干卓萬同為百岳縱走被山友列為四大障礙路線，由於南三段位在中央山脈深處，路程遙遠，沿途路徑複雜、多樣，至少需花費7至11天才能完成，且全程超過海拔3000公尺的高山有20座，在岳界屬於「終極縱走路線」，更有人稱「體力無三兩三，別想上南三」。

花蓮縣消防局表示，登山活動充滿不確定風險，民眾登山前務必考量自身體力，依天候選擇適宜服裝，即便是安排輕裝單攻行程，也應準備可供緊急過夜的裝備，如求生毯、可緊急生火的器材、雨衣、禦寒外套、行動糧、頭燈、求生哨，同時擬定登山計畫、備援方案，準備具GPS定位功能的通訊設備。