瓜地馬拉最高選舉法院今天努力終結首輪總統選舉後的連串法律紛爭，為下個月的決選鋪平道路。不過候選人阿雷巴洛所屬政黨在最後一刻遭法院裁處停權，讓選情再添變數。

法新社和路透社報導，瓜地馬拉檢察總長辦公室一名檢察官今天表示，法官已裁處反貪腐總統候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）所屬政黨停權。不過，阿雷巴洛說，此舉不會影響他在8月20日決選中的資格。

檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）在社群媒體推特（Twitter）張貼的影片中表示，調查結果顯示阿雷巴洛所屬「種子黨」（Semilla）5000多名黨員的註冊存在違規情事。

檢察官做出停權宣布後不久，瓜國最高選舉法院正式認證總統大選首輪選舉結果，使得阿雷巴洛進入決選。最高選舉法院還說，他們並未收到種子黨遭停權的通知。

最高選舉法院院長巴蘭西亞（Irma Palencia）被問及種子黨遭停權一事時表示：「這是我們法院關切的事情，因為我們知道選舉是經由投票決定勝負。」

6月25日首輪投票結果顯示，阿雷巴洛將在下個月登場的總統決選中對決前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。

執政黨和其盟友宣稱選舉存在違規情事，引發後續驗票行動後，首輪選舉結果延至今天才正式宣告。

托瑞斯在首輪投票中得票率為15.86%，阿雷巴洛則獲得11.77%選票，兩人在22名候選人中的得票率分居第一和第二。

阿雷巴洛接受美國有線電視新聞網西班牙語頻道（CNN en Espanol）訪問時指出，選舉法明定，選舉一旦展開，就不能取消政黨資格。

法新社報導，托瑞斯和阿雷巴洛同為社會民主黨派人士，兩人爭取領導這個遭貧窮、貪腐和幫派暴力困擾的中美洲國家。這意味著不論誰當選，瓜地馬拉都將出現10多年來的第一位左派總統。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1120713