土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天表示，由於土耳其國會尚未開議，至少在10月前無法批准瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）。
法新社報導，艾爾段在位於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）為期兩日的北約峰會後告訴媒體：「國會休會2個月放假，假期在10月前不太可能結束。」
他說：「有許多國際協議、立法提案需要討論，我們按重要性依序討論，但目標是盡快完成（批准瑞典加入）這項程序。」
艾爾段這番話讓瑞典與北約官員既失望又擔憂。一些西方領袖希望土耳其能在未來幾週內完成批准流程。
艾爾段在阻撓瑞典加入北約申請一年多後，終於在10日同意放行。他對瑞典國內反伊斯蘭人士焚燒可蘭經的行為尤為憤怒。
瑞典為回應艾爾段的施壓，已修改憲法並加強反恐律法；不過瑞典仍允許這次發生焚燒可蘭經的類似示威活動。（實習編譯：高子婷/核稿：陳亦偉）1120713
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