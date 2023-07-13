雲林縣長張麗善（背影）逐一分送狀元糕祝福有緣的考生們加入雲林公職大家庭。（周麗蘭攝）

不少外縣市考生要求和張麗善合影紀念。（周麗蘭攝）

雲林縣暌違3未招考正式教師，今年招考國中教師7名、國小103名、學前教育12人，今（13日）在斗六國中舉行筆試，預計錄取各組3倍正取人數進入口試及試教，原報考人數1384人，因10縣市今日同步辦理筆試，今實際到考人數840人。1名連續考10幾年的吳姓教保員說，她今年報名高雄、新北、雲林，往年都差門檻一點點，希望今年如願。

雲林縣今年招考一般幼兒園教師5人、學前身心障礙特教老師7人；國小一般普通教師50人、英語專長15人、美術專長5人、資訊專長3人、身心障礙特教老師18人、資優特教老師2人、專任輔導老師10人；國中資訊老師2人、生活科技老師1人、表演藝術老師1人、專任輔導老師3人。

今天筆試實際到考人數為國中組114人、國小含幼兒園組726人。據了解，今天除雲林縣招考，基隆市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、台東縣使用同一份試題，也都在今天舉行筆試，雲林縣預計明天（14日）放榜。

不少考生來自外縣市，報考幼兒園教師的吳姓考生說，她已經連考10幾年，每年都差一點點，去年報錯組別，不然已經錄取，希望今年能夠順利，不論哪一縣市都好。

結伴報考的盧姓、陳姓女考生表示，她們都是外地人，因為先生都在雲林工作，所以想在在雲林找工作，幼兒園教師只錄取5人但有302人報名，戰況很激烈。

縣府教育處邀請北港一家有名的狀元糕業者在斗六國中考場現做狀元糕，縣長張麗善在考生考完、步出學校前，親自發給準老師們，部分考生像看到偶像開心合影。

張麗善表示，初試會挑選3倍錄取正取人數，進入7月20日的複試，有口試、試教演練，她祝福優秀的考生們都能狀元及第，加入雲林教職行列。