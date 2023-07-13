The New York Yankees are proud to welcome Starr Insurance as our new signature partner. @StarrCompanies pic.twitter.com/urjpUp7dy5 — New York Yankees (@Yankees) July 12, 2023

大聯盟達成新版勞資談判協議中，球隊被准許在今年賽季於球衣繡上贊助商廣告補丁，洋基今（13日）宣布與金融保險公司Starr合作，將於當地時間7月21日在主場對鎮皇家的系列賽，首次亮相繡有Starr公司標誌的球衣。

Starr在1919年成立於中國上海，總部設於美國紐約，2018年起和洋基建立合作關係，成為條紋軍官方保險公司。雖然官方沒有公布細節，但考量到洋基隊的歷史、所在城市及曝光度等巨大影響，Starr每年給予洋基的贊助費恐是相當可觀。

知名運動品牌「Nike」自從成為大聯盟官方球衣和球鞋的贊助商後，力推與球隊所在地連結性深的「城市版球衣」，不過做風始終保守且充滿老舊思想的洋基，始終不願將城市版球衣納入考量，洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）也證實球隊從未考慮採用城市版球衣。

教士是首支簽下贊助商補丁合約的大聯盟球隊，他們和電信裝置製造商摩托羅拉（Motorola）合作，美國萬通人壽更是大手筆，和紅襪簽下10年贊助商的補丁合約，其他擁有補丁合約的還有紅人、響尾蛇、太空人、大都會、紅雀、老虎、守護者、勇士、道奇和天使。