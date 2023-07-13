民進黨總統參選人賴清德子弟兵、立委林俊憲昨接受電台訪問提到，賴清德明年要勝選，南部縣市要大贏，台南更要突破6成選票，台南一旦掉1席立委，賴就會輸；對此，國民黨台南市第三選區立委參選人姚正玉「呼應」林俊憲說法，呼籲希望政黨輪替、台灣更好的鄉親，拒投賴清德，立委選票集中投在野黨參選人。

台南市現任6席立委均為民進黨籍，包括賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲及王定宇均尋求連任，台南被視為賴清德的本命區，賴宣布參選總統以來，多次南下參與挺賴各項活動，6名立委幾乎都不缺席，展現團結士氣，目標6席立委全上。

林俊憲昨接受電台訪問時說，賴清德在台南有機會拿下6成選票，而立委選舉一向跟著總統選舉在跑，如果民進黨南部執政縣市有立委落選，尤其是台南，賴清德就不會當選。

姚正玉表示，林俊憲是賴清德的子弟兵，林的說法應該就是賴清德的看法。南部向來是民進黨大票倉，賴清德在台南執政8年，台南也是賴的「本命區」，林俊憲此語也是感受民心思變，情勢已與過去不同，必須喚起支持者的危機感。

姚正玉說，民進黨最「鐵」、綠到出汁的台南，近年已悄悄量變和質變。賴清德在台南執政期間，公衛破網並創下登革熱死112人、公然不進議會232天紀錄，專橫獨斷回溯15年調高房屋稅；人民生命財產受到損害、民主制度被踐踏，讓台南人對賴清德執政「非常有感」。

姚正玉指出，民進黨在中央、在台南都是一黨獨大、全面執政，台南6席立委都是民進黨，完全沒有監督制衡機制，試問，延續這種「絕對權力、絕對腐敗」政權，有何意義？

第六選區立委參選人陳以信、第五選區立委參選人王家貞與姚正玉今也同聲撻伐民進黨執政打炒房「攏是假」，下架民進黨，才能化解少子化危機。陳以信說，民進黨這麼多年執政是一黨獨惠、眾百姓遭殃，絕對權利造就絕對腐化。籲請大家一起下架民進黨、強化國會監督制衡的力量，贏回居住正義。