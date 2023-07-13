藝人林韋君出道多年，演出不少經典作品，在校園偶像劇《麻辣鮮師》飾演「于盼盼」一角走紅，近來她在臉書分享與當年同劇演員胡凱欣的同框照，掀起網友滿滿回憶殺，紛紛直呼：「好懷念」。

林韋君曬出與胡凱欣的合照，兩人演出《麻辣鮮師》第一代成員而相識，她表示對方是進入演藝圈後的第一個好友，不僅共同度過瘋狂的青春歲月，還陪伴彼此經歷人生低潮和重要時刻，雖然事隔多年才有機會相聚，不過友情並未改變甚至疏遠，反而更加親密，接著更向胡凱欣感性告白：「親愛的，謝謝你一直都像家人一樣的存在，始終這麼疼愛我照顧我！愛你～期待我們下一次相聚」。

眼見兩人久違多年再次同框，勾起許多七、八年級生的回憶，紛紛留言：「懷念的麻辣鮮師～我要當老師，盼盼和凱欣」、「好懷念的校園偶像劇麻辣鮮師」、「以前很愛看麻辣鲜師，韋君算最早的班花了」、「麻辣鮮師陪伴了我的青春時期」、「感覺沒什麼變，希望還能看到大合體」、「麻辣真的好久了，格格都不在了」、「好懷念的麻辣鮮師，永遠看不膩」、「資處三丙是否來開個同學會呢？期待看到大家合體」。

胡凱欣當年演出《麻辣鮮師》深受觀眾喜愛。（圖／中時資料照）

女星林韋君演出《麻辣鮮師》走紅後，一度轉戰本土劇演出，近年則是斜槓成為瑜伽老師，保養得宜的她，除了在社群網站分享日常，偶爾還會曬出養眼照，零贅肉的火辣身材及神級S曲線，完全看不出已經44歲。