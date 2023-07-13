東協加三（ASEAN-plus-three）外交部長會議13日登場。中共中央外事辦主任王毅致詞表示，當前國際情勢複雜，中國與東協要把握好雙方關係發展的正確方向；中方堅定支持以東協為中心的區域合作架構，希望早日完成「南海行為準則」。他更喊話，中國與東協要加快推進自貿區3.0版談判。

王毅指出，20年前正是在印尼，中國與東協國家領導人共同見證簽署加入《東南亞友好合作條約》。發表了《中國與東協面向和平與繁榮的戰略夥伴關係》的聯合宣言。

王毅稱，中國第一個加入條約，體現了中國堅持大、小國家一律平等的外交傳統，體現中國對東協發展壯大的堅定支持，也體現中國對周邊奉行的睦鄰友好政策。

他表明，中國加入之後帶動其他大國相繼加入條約，東協的對話夥伴不斷增加，東協國際地位與影響不斷增強。作為東協的好鄰居與好朋友，中方對此感到高興。20年來中國與東協成功走出一條長期睦鄰友好、共同發展繁榮的正確道路。東亞也成為全球經濟發展最快、人民生活水準快速提高的地區。

王毅強調，中國與東協攜手推進命運共同體建設。習近平主席提出建設更為緊密的中國與東協命運共同體以來，中國與東協守望相助，共享發展機遇，共同面對疫情挑戰，命運以共的意識不斷深入人心。中國已經與印尼、泰國、馬來西亞、緬甸、寮國、柬埔寨就共建命運共同題達成重要共識。中國與東協建立全面戰略夥伴關係，決定共同接受五大家園，也為構建更為緊密的中國東協命運共同體提供重要的實踐。

王毅還稱，中國與東協攜手共建一帶一路。2013年習近平主席正是在訪問印尼時提出共建21世紀海上絲綢之路。10年來，一個個標誌性的工程相繼建成。中寮鐵路開通中國東協之間首列跨境旅客列車。東協第一條高鐵─雅萬高鐵距離正式通車進入倒數計時。陸海新通道打通跨境區域合作的黃金大通道。這些都給20多億民眾帶來了實實在在的利益。

王毅表示，中國與東協攜手推進區域經濟一體化。中國與東協率先建立自由貿易區，帶動區域一體化的進程，雙方以互為最大貿易夥伴，去年貿易額達9753億美元，今年有望突破1兆美元。雙方正在積極推進自貿區3.0版的談判，推動RCEP全面生效，共同成為自由貿易和市場開放的堅定倡導者。

他稱，中國與東協攜手夯實和平穩定的根基。中方積極參與並堅定支持以東協為中心的區域合作架構。支持這一架構秉持開放、包容理念，排除干擾發展下去。中方歡迎「南海行為準則」案文二讀成功完成，支持各方形成加快準則的指針、文件，早日達成準則，繼續發揮建設性作用。

王毅還強調，當前國際情勢複雜，中國願與東協珍惜雙方合作取得的豐碩成果，把握雙方關係發展的正確方向，不斷深化全面戰略夥伴關係，為各自發展振興和地區的長期和平穩定營造更為有利的氛圍。