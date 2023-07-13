彰化市公所在「免費課輔2.0」夏令營活動中，也有體能類課程。（彰化市公所提供／孫英哲彰化傳真）

進入暑假後，許多家長都會幫家中的孩子安排各式各樣的夏令營活動，不過，對於弱勢家庭的小孩來說，付費的夏令營可望不可及，彰化市公所為此開辦弱勢家庭夏令營活動，免費為弱勢學童課業輔導，並安排才藝類多元課程，總計有兩個梯次，希望能讓弱勢學童度過更有意義的暑假生活。

彰化市公所的「免費課輔2.0」夏令營活動將在老人文康活動中心舉行，第一梯次時間為7月17日至7月21日每天上午9點半至下午5點，參加對象為設籍彰化市，暑假過後升小二至小四且具低收或中低收入戶的學童。

第二梯次時間為8月14日至8月18日每天上午9點半至下午5點，參加對象為設籍彰化市，暑假過後升小五至小六且具低收或中低收入戶的學生。市公所指出，第一梯次活動報名人數已額滿，第二梯次尚有2個名額，歡迎符合資格的小朋友報名參加。

彰化市公所是從2000年起，開始為弱勢家庭子女開辦免費課後（業）輔導班，請來彰師大¬等大學，以及彰化高中、彰化女中、彰師附工、彰化高商、精誠中學、明道中學、溪湖高中等高中職校成績優秀的學生擔任「小老師」，在學期中的周六或周日，安排一對一的方式課業輔導。

後因每逢暑假期間免費課輔中斷，易造成弱勢家庭學童因無目標而宅在家，學習中斷，公所因而轉型試辦兩梯次的弱勢家庭夏令營活動。

彰化市公所的弱勢家庭學童夏令活動除了原本既有的課業輔導外，另安排專業老師免費英語教學及多元課程，包括黏土、紙雕、粉彩畫、驚喜沐浴球、繪本導讀與捏製飯糰、纏繞曼陀羅杯墊、體適能、變色史萊姆DIY，讓參加學生精進課業外，也可藉由多元課程豐富暑假生活。