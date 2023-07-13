謝姓男子向網路直播主購得低價「紅檜」木雕品，偽裝成高價「黃檜」木雕品在網路賣場販售，高雄陳姓買家上當，花120萬買下4件藝品後，才在網拍直播上看見和自己買的一模一樣的便宜貨，不爽提告。高雄地檢署認定謝男詐騙屬實，依加重詐欺取財罪起訴謝男。

謝男在拍賣網站上經營賣場「藏寶殿」，前年11月將黃姓直播主販售的木雕品放上網站販售。陳男看到多件木雕品雕工精美，傳訊給謝男詢問價格跟品種，謝男謊稱自己是住在美國洛杉磯的7旬老人，擁有大批收藏品想要變現，「媽祖、千里眼、順風耳」、「達摩」是黃檜製品，「12生肖」、「螺旋細鳳」則是原瘤、螺旋細鳳瘤。

陳男不疑有他，便以120萬元購入4件木雕品。謝男偽裝送貨員，還親自開車將4件木雕品送至陳男家中，收下120萬元現金。

不過，陳男後來在網路直播頻道發現，自己買的木雕品竟然和黃姓直播主賣的商品幾乎雷同，氣得對謝男提告。

高雄地檢署偵辦時，謝男坦承，他先到黃男的木雕工廠，替幾樣木雕品拍照後，再上網兜售，確定有人要購買後，他再向黃男下訂單。檢方認定謝男明知木雕品不是黃檜製成，仍對外謊稱是黃檜雕品，依加重詐欺取財罪起訴。