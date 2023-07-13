首先，若護照早已過期或效期少於半年，在未持有效護照狀況下，是否能先預訂機票？易遊網指出，並非所有航空公司機票都需要護照號碼和效期才能預訂，若未要求必填護照號碼即可先預訂，但中英文姓名必須與護照一致。

若訂票時護照號碼為必填項目，則需辦理好護照後才能訂票，如填寫有誤，後續更改將依各公司規定，可能收取費用或無法更改。易遊網提醒，首次申辦護照時選用英文姓名，需透過外交部「外文姓名中譯英系統」自4種拼音方式選擇1種，訂票時亦須與護照選擇相符。

其次，若是雙重國籍有2本護照，要用哪本訂票？易遊網指出，若民眾持有雙重國籍，務必留意出入境同一國家需使用同一本護照為準則，並確認各國出入境的護照使用與目的地簽證，以利訂位。

易遊網舉例，若擁有台、美雙國籍並預計赴美，可先確認2本護照英文姓名是否相同，不同時建議使用美國護照的英文姓名訂票、並在台灣機場出示2本護照。不過，泰國、馬來西亞等部分國家不承認雙重國籍，往返這些國家需使用同一本護照出入境。

再者，大部分旅客常會忽略查詢轉機國家是否規定需要簽證。易遊網指出，多數國家在轉機不入境狀況下不需持有該國簽證，但仍有中國大陸、美國、加拿大等部分國家為必備文件。建議先至外交部或各國駐台辦事處瞭解所持護照國籍與相對應轉機規定，以免有所遺漏。

第四，每間航空公司對於英文姓名能否更改的規定不同，有完全不能修改、不接受姓氏調整、修改字母不得超過指定數量、須與原發音相符才可更改等規定。若允許更改會收取更改費，若不符規定則無法使用，若可退票則需負擔手續費，建議訂票時務必再次檢查正確性。

若有改票需求，易遊網指出須先確認所訂機票是否可改票，若可改票，除會收取改票手續費外，非同艙等或有價差時亦須補差額。若要更改航點，則須視航空公司規定，並非所有航點都可調整。

由於每張機票的票規不盡相同，易遊網提醒預訂機票時，務必詳閱所訂機票的規定與涵蓋內容，且需於出發前提出改票需求，避免因NO SHOW（未於規定時限前取消訂位紀錄且未搭乘）造成無法改票或產生額外罰金。

若規畫退票，須先確認是否為可退機票，否則僅能取消訂位、無法退還費用。可退票的機票提交後通常可於1～2個月完成，但有特殊原因或部分海外供應商開立者審核較長、約需時2～6個月。而退票須在出發前提出申請，否則可能被收取更高額退票費、甚至被拒絕退票。

易遊網指出，航空公司規定同一旅客不能重複預訂相同日期航班，或相同日期、相近時間點的不同航班，會被視為相同行程機票而被全數或部分取消、且不會退還費用。因此，若發生誤訂機票狀況，建議先盡速與客服聯繫取消訂位紀錄或退改票，切忌貿然重複預訂。

而解封後全球航班時有延誤或取消等狀況，若無提供替代航班，多會採特殊退票免扣手續費，若有替代航班但欲選擇其他航班，除須取得航空公司同意，若有價差則需自行補足。因此，易遊網建議可投保旅遊不便險，但須確認保障內容是否符合自身需求。

最後，機票須依開立行程順序使用，若前段行程未使用，則後段亦無法使用，形同整張機票失效、甚至會被收取罰金。另外，部分航空公司規定，在起飛前48小時或24小時前取消機位，同樣會被視為NO SHOW，因此要特別留意規定，以免留下NO SHOW紀錄。