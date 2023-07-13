大立光今天下午舉行法說會，智慧型手機市況低迷，且第2季為蘋果iPhone新舊機交替期，大立光2023年第2季合併營收下滑至81.94億元，季減10.31%，為2014年第1季以來單季新低，營業毛利為40.39億元，季減10.51%，亦是2014年第1季以來單季新低，單季合併毛利率為49.28%，季減0.11個百分點，為2013年第4季以來新低，營業淨利為27.52億元，季減15.81%，單季營業淨利率為33.59%，季減2.19個百分點，為2013年第1季以來新低，在業外挹注下，單季稅前盈餘為50.23億元，季增28.51%，稅後盈餘為36.95億元，季增12.38%，單季每股盈餘為27.69元。

若以產品組合來看，2023年第2季20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收20%到30%，10M(百萬畫素)以上產品約占50%到60%，8M以上約占0%到10%，其他產品約占10%到20%。

大立光今年上半年合併營收為173.3億元，年減13%，營業毛利為85.51億元，年減21%，合併毛利率為49.34%，年減5.21個百分點，營業淨利為60.21億元，年減25%，營業淨利率為34.74%，年減5.87個百分點，稅前盈餘為89.32億元，年減31%，稅後盈餘為69.84億元，年減33%，每股盈餘為52.33元。