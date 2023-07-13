近來基隆市暖暖區的自來水發生顏色泛黃，還伴隨臭味的問題。基隆市長謝國樑13日下午出席活動受訪時表示，他在面對水公司等中央公用事業單位時，常有深深的無力感，並期盼水公司等能夠擬定更新老舊管線的通盤計畫。

謝國樑表示，近來基隆市區陸續發生自來水爆管、暖暖水質出狀況等問題，讓市府困擾不已。他說，每次基隆只要發生自來水爆管等狀況，市府及工務處到場會勘，最終只能拜託自來水公司能夠盡快修理恢復，讓他有著深深的無力感。他認為，許多中央的公用事業單位往往哪出問題就修哪個地方，欠缺更新老舊管線的規畫。

謝國樑說：「當這些公用事業單位的設備出了狀況，市府有沒有責任？當然有啊！」但實務上市府卻無力介入，只能在旁乾著急。他說近日將會赴自來水公司，希望能對基隆多一些關心，針對市區的老舊管線汰換，多一些完整的計畫，而非片面、區域性的補救。一旦爆管，又會造成許多基隆市民眾的不便及生活品質下降。

然而，基隆市政府是台灣自來水公司的監事，問及謝國樑是否會在水公司的董監事會議上提案時。謝國樑表示，基隆市府將在最近，將水公司監事代表人由現行的祕書長方定安，換成工務處長陳耀川，也將在水公司董監事會中提案，希望水公司能夠正視並重視基隆的問題，並提出汰換基隆市老舊管線的完整計畫。