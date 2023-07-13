于子育在片中飾演充滿人情味的社工。（采昌提供）

台片《我和我的賽車老爸》由温昇豪、陳少卉、陳澤耀領銜主演，邵雨薇、李玉璽、涂善存特別演出，更集結演藝資歷豐富的檢場、于子育，以及新生代男星劉育仁共同演出。尤其檢場與于子育所飾演的「慎叔」與「社工」，更包辦全片最具人情味的兩大角色，勢必將為觀眾心中帶來陣陣暖流。檢場希望藉由本片，讓台灣的拉力賽能夠趕快走上國際舞台；而以《俗女養成記》榮獲金鐘獎迷你劇集與電視電影女配角獎肯定的于子育，更期望透過本片，讓大家找回對「家」的一份愛；尤其片中幾場在高雄左營果貿社區拍攝的戲，更讓她想起自己小時候在眷村的回憶。

檢場在片中飾演「慎叔」，角色個性沉穩、深思熟慮，熱愛賽車，年輕時也曾是賽車手。等退役結婚後經營車隊，親手調教獨子與如乾兒子般的「阿駿」（陳澤耀飾）賽車技巧，讓2人在賽車界炙手可熱。可惜獨子因為意外身亡，肇事嫌疑人阿駿也跟著坐牢，讓他積鬱成疾倒下，車隊也在不久後解散。等阿駿出獄後，慎叔反而以德報怨，甚至鼓勵阿駿東山再起，繼續賽車，展現人性的光輝樣貌。對於有機會加盟本片，檢場感嘆：「拉力賽，這三個字一直以來，大多數人都認為是歐美先進國家的賽車遊戲，卻沒想到台灣在中南部的山區裡面，早就已經玩得熱鬧滾滾。拍這部戲的時候，才知道原來我們台灣也有山區的拉力賽，而且非常精采。」他也期望：「希望藉由這部電影，讓我們的拉力賽，能夠趕快走上國際舞台。」

以《俗女養成記》榮獲金鐘獎迷你劇集與電視電影女配角獎肯定的于子育，這回詮釋充滿愛心與耐心的社工。因為小男主角「冬冬」（陳少卉飾）的母親因故身亡，讓她代表社會局找到冬冬素未謀面的父親「大隆」（温昇豪飾），也成為這對父子之間的親情潤滑劑，適度調解2人的緊張關係，是充滿人情味的角色。于子育表示社會上有像這樣子職位的人非常重要，可以幫助很多家庭，並補充：「我覺得這是一部很值得大家去看的溫馨作品，這部戲也反映現代很多家庭的問題，可以透過這部戲，讓大家找回對『家』的一份愛。」該片幾場戲選在高雄左營的果貿社區拍攝，它的懷舊感也讓她想起小時候在眷村的回憶：「門是沒有關的，然後大家都守望相助，但又有點互相在探視彼此一些生活秘密的感覺，不過又會互相照料，介於疏離又互相陪伴的環境，讓我覺得這跟這部戲的感覺有點像，整個環境跟整個戲的氛圍感很特別，是巧妙的設計。」

除了檢場、于子育兩位老將，該片還邀請到曾演出《返校》、《下半場》等話題電影的新生代男星劉育仁，詮釋個性衝動、容易動怒、為達目的不擇手段，卻是近年來穩坐拉力賽冠軍寶座的賽車手「蘇易騰」，因為昔日勁敵「阿駿」即將東山再起，讓他備感壓力，並視阿駿為他奪冠之路的最大絆腳石。對於要演繹角色的狠勁，以及長年冠軍的傲氣，劉育仁透露：「我決定先從說話開始改變，壓著聲音練台詞，然後簡化贅詞讓自己言簡意賅。再來是改善體態，讓自己看起來更寬厚。」不過他的精心準備，竟被導演打槍，「他覺得我還要再改變，才能更像是個連霸冠軍。我才發現我被冠軍形象這個框架綁住了，我不應該一直想著從外在改變，重要的應該是心態，是身為強者的自信。從這點突破後，我的角色就有了新的樣子。」

不僅如此，劉育仁還必須親自上陣，演出多場熱血沸騰的賽車場面，讓他有感而發：「第一次在梅山36彎上賽車，我的任務是駕車追逐車前方的攝影機，要保持好車距，不能離鏡頭太遠，也要時不時去衝撞鏡頭的感覺，所以會在瞬間加速和緊急煞車來回切換，去營造追逐的鏡頭感，再加上山區多彎道和道路並不寬敞，這種真實賽車的感官衝擊，太讓人印象深刻了，也讓自己更能帶入車手在比賽時的緊張情緒和專注。」

《我和我的賽車老爸》將在9月8日於全台上映。