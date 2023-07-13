國內MeToo運動延燒，立法院7月臨時會將審議「性平三法」草案，力拚月底前三讀通過。衛生福利部表示，由於性騷擾被害人可能礙於權勢關係或未成年，難以第一時間提出申訴，本次修法將延長申訴期限，由現行的「事發後1年」調整為「知悉後2到3年」，未成年被害人可於「成年後3年」提出。

行政院會今天（13）通過衛福部擬具的《性騷擾防治法》修正草案，函請立法院審議。本次修法重點包括：延長被害人申訴期限、增訂被害人保護專章，並加重權勢性騷擾之刑事、行政責任、提高民事懲罰性賠償金等。

衛福部保護司長張秀鴛說明，現行規定性騷擾被害人可於「事發後1年」提出申訴，但考量可能礙於權勢關係或未成年而難以第一時間提出，本次特別延長申訴期限。權勢性騷擾被害人可於「知悉事件發生3年內」提起申訴；未成年被害人則可於「成年後3年內」提出申訴；一般性騷擾亦延長至「知悉事件發生2年內」可提出。行為人有配合調查之義務，違者處新台幣1萬元至5萬元罰鍰。

為有效遏止權勢性騷擾，本次草案加重刑事責任，加重其刑至2分之1，並同步調高行政責任罰鍰，最高可裁處60萬元；民事責任方面，法院得因被害人之請求，酌定損害額1倍至3倍的懲罰性賠償金。

另外，本次草案具體明定場所主人應採取有效的糾正及補救措施。張秀鴛說明，例如大眾運輸、公園等不特定人士可出入的公共場所，場所主人應注意被害人安全並維護其隱私，以避免二次傷害；再者需協助被害人提起申訴並保全證據，必要時可通知警察到場；最後應檢討所屬場所安全，如照明設備調整、監視器視線死角改善等，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

張秀鴛指出，本次亦增訂被害人保護專章，調查中應提供被害人諮詢協談、心理輔導、法律協助、社會福利資源及其他服務。另規範媒體及因職務或業務知悉者，應避免被害人隱私暴露、予以保密，比照性侵害事件加重罰則，違者加重處罰6萬至60萬元，此外任何人亦應遵守保密義務，違者處2萬至10萬元罰鍰。

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